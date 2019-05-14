В Германии открыли первый в Европе автобан для электрических грузовиков

Немецкие инженеры продолжают удивлять и радовать. Совсем недавно в федеральной земле Гессен был открыт первый в Европе электрический автобан для грузовиков. Проект получил название Elisa и направлен на снижение уровня вредных выбросов создаваемых транспортом. В разработке концепции принимали участие лучшие умы технического университета Дармштадта, а также компаний ENTEGA и Siemens Mobility.

Участок инновационного автобана протяженностью 5 километров был создан между городами Мёрфельден и Вайтерштадт. Дорогу оборудовали подвесными электросетями. Теперь, по словам создателей, пять специально оборудованных фур смогут заряжать свои аккумуляторы и питать двигатели от сети. Кстати, машины используют не электрические, а гибридные моторы. Для зарядки батарей на автобане используются пантографы. После завершения участка Elisa, фура сможет продолжить автономное движение.

Конструкторы системы ожидают, что использование новой методики позволит сократить эксплуатационные расходы при использовании больших грузовиков. Важным моментом является то, что машины используют гибридные дизель-электрические двигатели, которые намного проще в обслуживании по сравнению с традиционными электромоторами. Стоит также добавить, что участок автобана в Германии не стал первым в мире. Ранее подобную систему в тестовом режиме уже запустили за океаном, в американской Калифорнии (США).

Представители компании Siemens убеждены в том, что обычные электрогрузовики все еще не находятся на том уровне развития, который бы позволил использовать их достаточно эффективно. Все потому, что имеющиеся аккумуляторные батареи пока не способны дать достаточную мощность для большого грузовика. С другой стороны, в Германии уже успешно действуют первые электроавтобусы. Так что прогресс не стоит на месте.

Следует также напомнить о том, что в нынешнем году власти Берлина приняли новый транспортный план, который предусматривает выделение 28.1 млрд евро на развитие передовых пассажирских трасс. Инициатива по интеграции электротранспорта должна завершиться до 2035 года.

В продолжение темы читайте про 25 оригинальных экодуков, спасающих жизни тысячам автомобилистов и диких животных.